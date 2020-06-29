232 новых случая заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области
В Иркутской области продолжает расти число случаев заражения коронавирусом. Только за последние 24 часа диагноз подтвердился еще у 232 заболевших. С начала пандемии в Приангарье диагноз COVID-19 заболевшим поставили уже 7315 раз.
«Из этого числа продолжают лечение 4298 пациентов», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «На сегодняшний день 69 человек тяжело переносят заболевание».
Выписали из больниц за минувшие сутки всего 41 выздоровевшего, общее число справившихся с болезнью – 2920. К несчастью, региональные власти сообщают о смерти еще четверых пациентов: причиной смерти двух стал именно коронавирус, еще двое инфицированных скончались от других тяжелых болезней. Общее число умерших – 97: коронавирус унес жизни 43, еще 54 с таким же диагнозом умерли из-за иных заболеваний.
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ИСТОЧНИК KP.RU