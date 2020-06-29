2020-06-29T04:50:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Четыре человека с коронавирусом скончались за сутки в Иркутской области

Об этом утром 29 июня сообщили в Оперативном штабе по коронавирусу в Приангарье
Мария КНЯЗЕВА
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Четыре человека с коронавирусом скончались за сутки в Иркутской областиЧетыре человека с коронавирусом скончались за сутки в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Увы, ежедневные сведения о том, как проходит борьба с коронавирусом на территории Приангарья, вот уже несколько дней не обходятся без упоминания новых жертв пандемии. Так, утром 29 июня стало известно о смерти еще четверых: двое умерли от коронавируса, еще двое заболевших COVID-19 от других тяжелых болезней. Число смертей заразившихся новой коронавирусной инфекцией возросло до 97: причиной смерти 43 стал коронавирус, еще 54 – иных заболевания.

«В медучреждениях региона 69 человек находятся в тяжелой форме», - отмечают в Оперативном штабе по коронавирусу в Иркутской области. – «Всего госпитализированными остаются 4298 пациентов».

Из больниц за сутки выписан 41 человек, общее число выздоровевших – 2920. Прирост заболевших COVID-19 за сутки - 232, общее число случаев заражения в регионе - 7315.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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