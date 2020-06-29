В Иркутской зоогалерее выходили и выпустили на волю дятла

29 Июнь 2020 2020-06-29T06:42:47+03:00

И через несколько дней им подкинули еще одного

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В Иркутской зоогалерее новых питомцев не берут. Соглашаются помочь только тем, у кого есть благоприятный прогноз возвращения в естественную среду обитания. Так, сотрудникам зоопарка удалось помочь дятлу, которого они выходили и накануне выпустили на волю.

- Больной поступил к нам в «Дом природы» с диагнозом «ушиб всей птицы», - рассказала «КП» координатор Иркутской зоогалереи Людмила Ивушкина. – Привезли его практически в состоянии клинической комы, сердце еле билось. Основная проблема была в том, что он после какого-то бокового удара не смог отползти в тень, перегрелся. Прогноз был неблагоприятный.

Однако, у птицы оказалась сильная жажда жизни. И при помощи сотрудников «Дома природы» - отпаивали, кормили - дятел снова встал на крыло. Через 5-6 дней начал долбить ящики в зоопарке, было принято решение, что постоялец выздоровел и готов на волю.

Однако, прошло несколько дней и в «Доме природы» на улице Байкальской новый пациент. Снова дятел. Только на этот раз дела обстоят гораздо хуже.

- Скорей всего, у него сломано крыло, нужно ехать в клинику, делать рентген, принимать решение об операции – это не малые деньги, которых у нас сейчас просто нет, - говорит Ивушкина. – Существуем мы сейчас только на пожертвования, выручки от продажи билетов во время самоизоляции – нет. Все средства идут на корма и лекарства. А люди, которые привезли его, просто поставили коробку у двери и уехали, даже не предложили своей помощи.

Если не вылечить крыло, возвращение дятла в природу будет невозможным. Если вы хотите помочь зоопарку – связаться с сотрудниками можно здесь.

На ЗАМЕТКУ!

Помочь зоопарку можно и необходимыми продуктами. Лучше, конечно, заранее позвонить по номеру 8(3952) 93-77-02 и узнать, что требуется конкретно сейчас.

Привозить продукты можно каждый день с 12.00 до 16.00 в «Дом природы».

Всегда нужны мясо курицы (можно головы, желудки), куриные яйца, крупы, фрукты и овощи, корма для крупных попугаев и кошек.

ИСТОЧНИК KP.RU