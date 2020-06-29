Туры на Байкал с выездом с 7 июля подешевели

29 Июнь 2020 2020-06-29T10:33:46+03:00

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Цены на туры на Байкал, как и на другие российские курорты, с вылетом через неделю, упали в цене на 12%. Об этом сообщает, со ссылкой на аналитиков, пресс- служба Ассоциации туроператоров России. Речь идет о турах, рассчитанных на неделю отдыха, с 7 июля.

В частности сообщается, что подрос спрос на Байкал, турагентства страны получают заявки ежедневно. .

"Несмотря на взрывной рост спроса на российские курорты, который уже привел к дефициту мест в отелях, в ассортименте туроператоров много бюджетных предложений. Дают о себе знать изменения в продуктовой политике туроператоров, которые ранее ориентировались лишь на выездные направления, а в этом году активно встроились в рынок внутреннего туризма", - уточняют в АТОР.

Самый дешевый турпакет по России с вылетом из Москвы 7- 10 июля (7 ночей, 2 взрослых, размещение в отеле 1*) на курорты Черного моря можно купить за 19,5 тыс. руб. на двоих. Туры на Байкал (7 ночей) стоят сейчас от 46,8 тыс. руб. Отдохнуть в Калининграде можно за 18,5 тыс. руб.

ИСТОЧНИК KP.RU