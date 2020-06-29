2020-06-29T11:06:33+03:00
Общество

Заксобрание: для решения вопроса переселения граждан из аварийного жилья необходимо искать дополнительные возможности

Парламентарии побывали на улице Розы Люксембург в Иркутске, где расселить планируют 29 домов
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
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ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.
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Депутаты Заксобрания побывали на улице Розы Люксембург в Иркутске и осмотрели аварийные дома, которые должны расселить в 2021 году. Вместе с председателем ЗС Александром Ведерниковым, вице-спикером Кузьмой Алдаровым и председателем комитета по собственности и экономической политике Николаем Труфановым были мэр Иркутска Руслан Болотов, председатель думы Евгений Стекачев и его заместитель Леонид Усов.

На участке в районе улицы Розы Люксембург, где побывали депутаты, находится 29 домов. Здания признаны аварийными в 2013 году. Их должен был расселить инвестор по договору о развитии застроенных территорий. Однако застройщик расселил только 11 квартир или 4% из того фонда, который планировалось. Сейчас договор расторгается в судебном порядке. Руслан Болотов сообщил, что эти 29 домов войдут в муниципальную программу, которая реализуется при поддержке фонда содействия реформированию ЖКХ и региональных средств.

Александр Ведерников обратил внимание на то, что нужно оперативно завершить судебные разбирательства. В частности, дом, который осмотрели депутаты, не пригоден для проживания – так, на верхнем этаже нет стекол, не исправны коммуникации.

Николай Труфанов уточнил объем аварийного жилья в Иркутске. Прозвучало, что сейчас в Иркутске аварийными признаны 515 домов, из них 209 – после 2017 года и соответственно не вошли в программу, реализуемую при поддержке фонда содействия реформированию ЖКХ. На расселение этих 209 домов, по предварительной оценке, необходимо около 4 млрд рублей.

«Проблема аварийного жилья действительно масштабная. На предстоящей сессии запланирован муниципальный час на эту тему. Ззаслушаем муниципалитеты по вопросу расселения аварийного жилья в территориях. И будем искать дополнительные возможности, чтобы решить проблему – такие дома непригодны для проживания людей и без участия государства ситуацию не исправить», – сказал Александр Ведерников.

Собравшиеся отметили, что Иркутску нужно не только увеличить финансирования на переселение граждан из аварийного жилья. Но и пересмотреть рыночную стоимость одного квадратного метра жилья – субсидия из областного бюджета выделяется в размере 47 678 руб. за 1 кв. м, а фактически квартиры приобретаются по более высокой цене.

ИСТОЧНИК KP.RU

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