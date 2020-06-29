Городские фонтаны приведут в порядок в Иркутске

29 Июнь 2020 2020-06-29T11:07:12+03:00

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Три городских фонтана, расположенных в популярных у населения местах отдыха - у Цирка, на главной площади Академгородка и у Дворца профсоюзов на ул. Декабрьских событий, будут ремонтировать. Работы будут продолжаться вплоть до 30 сентября. Дело в том, что еще во время подготовки к летнему сезону в них были найдены дефекты, связанные с износом или конструктивными особенностями.

– На фонтане у Цирка будет проводиться замена гранитных плит в облицовке и замена гидроизоляции. Данные работы можно выполнить только в летний период. Также будет заменено электрооборудование фонтана у Дворца профсоюзов на ул. Декабрьских Событий, – подчеркнул Алексей Жилкин.

До сих пор не работает и фонтан на главной площади Академгородка. Решено установить на него решетку фильтрации. Это нужно, чтобы не засорялась чаша фонтана. После того, как эту самую решетку сделают, он будет запущен.

ИСТОЧНИК KP.RU