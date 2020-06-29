2020-06-29T11:28:24+03:00
Происшествия

Полуторагодовалый мальчик выпал из окна в Братске

Ребенок получил серьезные травмы
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Полуторагодовалый мальчик выпал из окна в Братске.Полуторагодовалый мальчик выпал из окна в Братске.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Полуторагодовалый мальчик выпал из окна второго этажа в Братске. К счастью, второй этаж расположен невысоко, ребенок остался жив и сейчас находится в городской больнице, и он получил серьезные травмы. Обстоятельства этого ЧП говорят о том, как опасно взрослым недооценивать опасности для ребенка.

" К родителям в гости пришли их дочери, одна из которых – со своим полуторагодовалым сыном. Пока взрослые общались в гостиной, мальчик пошел в кухню, куда его сопроводила одна из сестёр – тетя ребёнка. Не оценив степень опасности, она помогла ему взобраться на подоконник и поддержала его игру в прятки при открытом окне с москитной сеткой", - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Играя, малыш оступился, вместе с сеткой вылетел в окно и разбился. "Скорая" немедленно доставила его в больницу.

Летом падения малышей из окон очень часты, отмечают в полиции. Только в Братске за неделю это случилось дважды. Точно также по невнимательности родных и тоже из окна второго этажа выпала полугодовалая девочка. Она находится в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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