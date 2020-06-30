Обман псевдоспециалистов в сфере финансовых рынков раскрыли в Иркутске

30 Июнь 2020 2020-06-30T11:33:46+03:00

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Псевдоспециалистов в сфере финансовых рынков, обманувших более двадцати жителей страны, задержали в Иркутске. Мошенники через соцсети предлагали всем желающим выгодно вложить деньги, обещая получение солидных дивидендов. Вероятнее всего, мошенники предполагали, что их затея по сбору денег с любителей получить приличный процент просуществует долго. Но один из обманутых обратился за помощью в полицию Иркутской области через онлайн-сервис официального сайта МВД России.

Сотрудники отдела «К» ГУ МВД России по Иркутской области совместно с полицейскими из Братска задержали аферистов

"В ходе обысков в квартирах изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны и сим-карты к ним, а также банковские карты, имеющие значение для уголовного дела", - - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Изучив данные, полицейские пришли к выводу, что злоумышленники могут быть причастны к не только к преступлениям в Иркутской области и так установили еще 21 потерпевшего. Ими оказались жители нескольких регионов России.

Возбуждено 22 уголовных дела, они соединены в одно производство.

ИСТОЧНИК KP.RU