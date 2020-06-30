30 Июнь 2020 2020-06-30T11:28:02+03:00

В Ангарске 88-летний водитель сбил на переходе школьниц. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

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ДТП, в результате которого под колеса машины попали две девочки-школьницы, произошло в Ангарске накануне, 29 июня. К большому счастью, обе они живы, хотя и получили ушибы и травмы.

" Инцидент произошел вчера в Ангарске около 16.30 на улице Энгельса. 88-летний водитель автомашины «Сузуки Свифт» наехал на школьниц, переходящих дорогу по пешеходному переходу. Обе девочки 13 и 11-летнего возраста госпитализированы. Мужчина трезвый", - уточняют обстоятельства ДТП в ГУ МВД по Иркутской области.

Сотрудники ГИБДД призывает водителей быть максимально внимательными на дороге. Это позволит избежать человеческих трагедий.

ИСТОЧНИК KP.RU