Пожарный спас застрявшего на дереве котенка в Бурятии

30 Июнь 2020 2020-06-30T17:15:24+03:00

Пожарный залез на дерево, чтобы снять застрявшего там котенка. Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС Бурятии.

Пушистик просидел на ветках два дня, его туда загнали собаки [фото]

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Милая история спасения из села Курумкан, что в Бурятии. Вечером 29 июня пожарный спас с дерева застрявшего там котенка. Бедолагу загнали туда собаки, а спуститься сам с высоты он не мог. Так и просидел два дня на ветках, жалобно мяукая. Шутка ли - все это время без воды и пищи! Хорошо, местная жительница заметила кроху и подошла к сотруднице пожарной охраны, которая шла с работы.

- Женщина увидела, что я в форме и поэтому обратилась ко мне, - говорит Жанна Эрдыниева. - Она попросила помочь котенку.

Работница пожарной охраны позвонила своему коллеге и соседу Лубсану Доржиеву, начальнику местной пожарной части. Он пришел из дома с лестницей, забрался по ней на дерево, а затем по стволу - к пушистику. Да, вот так котенок высоко забрался, спасаясь от псов. Пожарный осторожно взял малыша на руки и спустился с ним на землю.

- Помогать всем надо, не только людям, - улыбнулся Лубсан Доржиев.

Возможно, теперь спаситель приютит котенка у себя, ну или найдет ему хороших хозяев.

Лубсан и спасенный им котенок. Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС Бурятии.

ИСТОЧНИК KP.RU