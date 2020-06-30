2020-06-30T17:26:55+03:00
Общество

Иркутянка заплатила штраф после ареста иномарки

Ее оштрафовали за вождение в пьяном виде
Мария ПАНОВА
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Иркутянка заплатила штраф после ареста иномарки.Иркутянка заплатила штраф после ареста иномарки.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Иркутянка "забыла" о штрафе за вождение в пьяном виде. Хотя и сумма его для владельцы авто не была запредельной. Тридцать тысяч рублей она должна была выплатить по решению суда. Судебные приставы разыскали машину.

" Hyundai Solaris, 2012 года выпуска. Автомобиль был изъят. Копии документов, составленные в ходе ареста, направлены должнику заказной корреспонденцией на адрес, который был указан в исполнительном документе и по которому фактически проживали родственники", - сообщает пресс-служба судебных приставов Иркутской области.

В результате 38-летняя иркутянка сама явилась на прием к судебному приставу. Она пыталась оправдаться - знала о долге, но не согласна со штрафом. Также как не согласна и с арестом автомобиля, являющегося ее единственным средством заработка. Правда, последний довод на приставов не подействовал, поскольку она на полтора года лишена водительских прав. В конце концов женщина оплатила штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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