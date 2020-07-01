Сибирячка при продаже дома через сайт лишилась собственных средств

1 Июль 2020 2020-07-01T09:07:04+03:00

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В попытке продать дом жительница Тулуна лишилась своих денег и сбережений знакомой. Доверчивая сибирячка искренне поверила в то, что недвижимость кто-то всерьез решит купить и внесет задаток без детального осмотра помещения и проверки документов на собственность.

"Как выяснили полицейские, она на сайте объявлений опубликовала сообщение о продаже частного дома. Вскоре ей поступил телефонный звонок. Собеседник представился потенциальным покупателем ее недвижимости и заявил, что готов внести задаток, но для этого необходимы реквизиты карты. Женщина продиктовала ему всю требуемую информацию", - сообщает подробности пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

За обман 42-летней женщины взялся достаточно опытный аферист. Сначала он сам перевел ей свыше 50 тысяч рублей. Решив, что все "по-честному", сибирячка вернула ему деньги и вставляла в банкомат все свои карты, выполняя "подсказки" мошенника. Она ждала, что ей вот-вот перечислят аванс. Больше того, решив, что "ничего не получается" сво своими картами, она взяла карту у подруги.

В результате,правда, оказалось, что и первый перевод ей был с ее же собственного банковского "кошелька". А благодаря всем остальным манипуляциям она лишилась 110 тысяч рублей и знакомой, на которую повесили кредит на 160 тысяч рублей.

Сейчас идет расследование. А полицейские в который раз напоминают, что нельзя никому сообщать данные своей карты.

ИСТОЧНИК KP.RU