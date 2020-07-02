2020-07-02T08:22:37+03:00
Происшествия

Лже-банкиры оформили на сибирячку кредит в 660 тысяч рублей

Они успели украсть 104 тысячи из этой суммы
Любовь АРБАТСКАЯ
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Лже-банкиры оформили на сибирячку кредит в 660 тысяч рублейЛже-банкиры оформили на сибирячку кредит в 660 тысяч рублейФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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И снова лже-банкиры обманывают сибиряков. На этот раз на уловку попалась 44-летняя женщина из Усолья-Сибирского. Мошенница позвонила ей, запугала тем, что якобы на нее оформлен кредит. Женщина поверила, и, пытаясь спасти деньги, продиктовала незнакомке по ее просьбе все данные своей банковской карты. Затем подключилась вторая аферистка, она сказала, мол, на карте происходят некие операции.

- По мере поступления смс из банка, потерпевшая диктовала мошенникам секретные цифровые коды из сообщений, - рассказали в ГУ МВД по Иркутской области. - Злоумышленники зашли в онлайн-банк в личный кабинет женщины, оформили на ее имя кредит в 660 тысяч рублей. Тремя переводами мошенники успели похитить 104 тысячи рублей.

Утекли бы и остальные деньги, взятые в долг у банка, но в этот момент дочь обманутой сибирячки почувствовала неладное. Стала разбираться, что происходит, и остановила переводы денег.

Полицейские проводят проверку и напоминают, что нельзя называть незнакомцам свои личные данные и цифры карты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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