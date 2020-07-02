В Братске нашли водителя, который сбил мальчика на самокате и скрылся
Около десяти часов вечера в одном из дворов Братска произошло ДТП. Машина сбила 10-летнего мальчика, который катался на самокате. Водитель с места происшествия скрылся, а ребенка увезли в больницу – у него ушибы.
- Дорожные полицейские установили скрывшийся автомобиль и его водителя, - сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области. - Им оказался 64-летний житель соседнего двора. За оставление места дорожно-транспортного происшествия он привлечен к ответственности.
Кроме того, будет возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение правил дорожного движения, повлекшее за собой вред здоровью потерпевшего. Решение о том, какой именно вред причинен ребенку – легкий или средний, примут после того, как школьника выпишут из больницы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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