Массовое тестирование на антитела к коронавирусу началось в Иркутской области
В Приангарье сотрудники Иркутского противочумного института начали массовое тестирование на антитела к коронавирусу. Большинство тех, у кого эти анализы возьмут уже узнали об этом. Выбранным сибирякам отправлены приглашения на прием.
Чтобы попасть в их число, нужно было в конце июня заполнить анкету на сайте Роспотребнадзора. Об этом «Комсомолка» сообщала ранее. Обследование жителей области проведут так, чтобы оно коснулось поровну жителей села и городов, мужчин, женщин и детей разных возрастов.
Это исследование имеет научные цели. Данные, полученные после массового тестирования на антитела к коронавирусу, позволят выяснить, какой процент населения региона имеет эти самые антитела, болели ли COVID-19. Также это позволит узнать, когда именно началось распространение новой коронавирусной инфекции в регионе.
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08
ИСТОЧНИК KP.RU