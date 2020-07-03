Массовое тестирование на антитела к коронавирусу началось в Иркутской области

3 Июль 2020 2020-07-03T04:38:37+03:00

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В Приангарье сотрудники Иркутского противочумного института начали массовое тестирование на антитела к коронавирусу. Большинство тех, у кого эти анализы возьмут уже узнали об этом. Выбранным сибирякам отправлены приглашения на прием.

Чтобы попасть в их число, нужно было в конце июня заполнить анкету на сайте Роспотребнадзора. Об этом «Комсомолка» сообщала ранее. Обследование жителей области проведут так, чтобы оно коснулось поровну жителей села и городов, мужчин, женщин и детей разных возрастов.

Это исследование имеет научные цели. Данные, полученные после массового тестирования на антитела к коронавирусу, позволят выяснить, какой процент населения региона имеет эти самые антитела, болели ли COVID-19. Также это позволит узнать, когда именно началось распространение новой коронавирусной инфекции в регионе.

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ИСТОЧНИК KP.RU