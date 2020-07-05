5 Июль 2020 2020-07-05T13:15:12+03:00

Дом и баня сгорели в садоводстве Энергетик под Иркутском Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

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Сегодня, 5 июля, разгорелся пожар на одном из участков в садоводстве «Энергетик» в Иркутском городском округе. На возгорание выезжали пожарные из Пожарно-спасательной части №1. Горели дом и баня на площади 70 квадратных метров.

«Сообщение о пожаре поступило в 14.28, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. – «В 15.28 пожар был локализован, в 17.36 открытое горение ликвидировано».

В происшествии получила ожоги 16-летняя девочка, ее увезли в больницу. Как рассказали спасателям очевидцы, огонь разгорелся во время растопки печи в бане. После чего видимо перекинулся на дачный дом. Была угроза, что огонь перекинется и на другие строения, соседние дома. Она ликвидирована.

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