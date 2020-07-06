2020-07-06T05:49:51+03:00
Происшествия

Укравшего телевизор иркутянина задержали росгвардейцы

Ориентировка на парня пришла к ним после того, как он еще и напал с ножом на продавца продуктового магазина
Мария КНЯЗЕВА
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Укравшего телевизор иркутянина задержали росгвардейцы. Фото: Управление Росгвардии по Иркутской областиУкравшего телевизор иркутянина задержали росгвардейцы. Фото: Управление Росгвардии по Иркутской области
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Всего за пару дней 19-летней иркутянин украл телевизор и совершил разбойное нападение в продуктовом магазине. Сотрудники Росгвардии поймали его после последней выходки.

«Он зашел в магазин, расположенный на улице Култукская в Иркутске, взял алкогольные напитки и сигареты, подошел к кассе, но вместо того, чтобы расплатиться за товар, напал на работника магазина с ножом и, не расплатившись, скрылся с места преступления», - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Иркутской области.

Ориентировка напавшего была отправлена и росгвардейцам. Патрулировавшие в это время улицы города прапорщик Дмитрий Аскаров и сержант Дмитрий Ануфриев увидели мужчину, подходящего под описание.

«Он стоял на остановке общественного транспорта, а в руке у него был предмет похожий на нож», - отмечают сотрудники вневедомственной охраны.

Решено было задержать парня. Когда его доставили в отдел полиции, выяснилось, что накануне задержанный похитил дорогостоящий телевизор с одного из крупных торговых центров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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