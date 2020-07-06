Многокилометровые пробки в Иркутске сковали улицы Сурнова, Баррикад, Энгельса

6 Июль 2020 2020-07-06T07:27:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Утром 6 июля многие иркутские автомобилисты застряли в пробках на улицах Баррикад, Сурнова, Ангарской, Фридриха Энегельса, Дзержинского, Франк-Каменецкого. «Стоит» Иннокентьевский мост. Красным на картах отмечена и улица Карла Либкнехта в промежутке от ул. Карла Маркса до ул. Дзержинского. Заторы на улицах Чапаева, Дмитрия Донского и Карбышева.

Затруднено движение по Иркутному мосту и на подъезде к нему - по улице Трактовой машины едут еле-еле. На улице Маяковского, в Спортивном переулке проехать этим утром также сложно.

Как сообщает сервис Яндекс.Пробки заторы в региональном центре оцениваются в шесть баллов. Большинство из них расположены в Правобережном округе Иркутска.

Связано это с ремонтными работами на автомобильных дорогах. Тут ничего не поделать: лето-сезон ремонтов, как у дорожников, так и у коммунальных служб.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU