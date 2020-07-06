Многокилометровые пробки в Иркутске сковали улицы Сурнова, Баррикад, Энгельса
Утром 6 июля многие иркутские автомобилисты застряли в пробках на улицах Баррикад, Сурнова, Ангарской, Фридриха Энегельса, Дзержинского, Франк-Каменецкого. «Стоит» Иннокентьевский мост. Красным на картах отмечена и улица Карла Либкнехта в промежутке от ул. Карла Маркса до ул. Дзержинского. Заторы на улицах Чапаева, Дмитрия Донского и Карбышева.
Затруднено движение по Иркутному мосту и на подъезде к нему - по улице Трактовой машины едут еле-еле. На улице Маяковского, в Спортивном переулке проехать этим утром также сложно.
Как сообщает сервис Яндекс.Пробки заторы в региональном центре оцениваются в шесть баллов. Большинство из них расположены в Правобережном округе Иркутска.
Связано это с ремонтными работами на автомобильных дорогах. Тут ничего не поделать: лето-сезон ремонтов, как у дорожников, так и у коммунальных служб.
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ИСТОЧНИК KP.RU