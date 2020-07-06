2020-07-06T07:01:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще 245 случаев заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области

Выздоровели в регионе с начала распространения новой коронавирусной инфекции 4558человек
Мария КНЯЗЕВА
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В Иркутской области 6 июля продолжает расти количество случаев заражения коронавирусомВ Иркутской области 6 июля продолжает расти количество случаев заражения коронавирусомФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутской области продолжает расти число случаев заражения коронавирусом. Данные на 6 июля. За минувшие сутки диагноз подтвердился еще у 245 человек. С начала распространения инфекции в регионе COVID-19 коронавирусом заболели уже 8985.

«Из этого числа продолжают лечение в больницах 1551 пациент, из них в тяжелом состоянии 94, еще 2751 человек лечатся амбулаторно», - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области.

Из больниц за сутки выписали 140 сибиряков, общее число выздоровевших - 4558. К несчастью, в Приангарье борьба с коронавирусом не обошлась без смертей. Число умерших 125: причиной смерти 63 из них стал коронавирус, еще 62 инфицированных умерли от других тяжелых болезней.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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