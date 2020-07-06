Более 200 тысяч рублей похитили с кредитных счетов жительниц Братска

6 Июль 2020 2020-07-06T11:18:43+03:00

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Всего два телефонных звонка пополнили копилку аферистов из Москвы более чем на 200 тысяч рублей из кредитов, оформленных доверчивыми жительницами Братска. Обе они поверили, что разговаривают с "сотрудником банка" и выполнили его указания, собственноручно оформив кредит на свое имя.

"31-летняя мерчандайзер одной из торговых сетей в Падунском районе Братска сообщила в полицию о хищении с ее банковского счета суммы свыше 100 тысяч рублей. В ходе опроса было установлено, что на мобильный номер пострадавшей позвонил неизвестный. Мужчина пояснил, что из личного кабинета клиентки кто-то пытается оформить на ее имя кредит, и если она срочно не проведет под его руководством некие операции, то этими деньгами завладеют мошенники. Поверив в эту историю, братчанка собственноручно оформила по указанию незнакомца кредит в сумме около 120 тысяч рублей, а после этого назвала звонившему цифровые коды, пришедшие от финансовой организации для подтверждения операций", - сообщает уже стократ повторенную схему обмана ГУ МВД по Иркутской области.

Это и требовалось мошенникам, чтобы в два приема все ее средства перевести на свои счета. Точно так же, и снова с оформлением кредита на свое имя, лишилась средств и еще одна жительница Братска. На этот раз пострадавшая - молодая мама, она находится в декрете. В этом случае сибирячка пошла, повинуясь распоряжению "сотрудника банка" в ближайший банкомат. В ее случае 94 тысячи рублей ушли на "резервные счета".

Полицейские в очередной раз просят не быть доверчивыми.

ИСТОЧНИК KP.RU