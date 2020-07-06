6 Июль 2020 2020-07-06T11:48:48+03:00

За взятку в 20 тысяч директор автошколы из Иркутска оформил учебу "заочно". Фото: СУ СКР России.

Теперь предприимчивому бизнесмену придется ответить за это

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Обучение на курсах в автошколе заочно. За 20 тысяч рублей житель Иркутска получил свидетельство о навыках водителя, как теоретической, так и практической части. Правда, теперь в этой истории разбираются следователи.

" Деньги были переданы в качестве благодарности за выдачу ему свидетельства о прохождении необходимых курсов без фактического посещения теоретических и практических занятий в автошколе", - сообщают в пресс-службе СКР по Иркутской области.

Теперь директору автошколы, который и обеспечил "заочное" прохождение обучения водительскому мастерству, придется ответить по статье за коммерческий подкуп.

Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы на срок от пяти до девяти лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы коммерческого подкупа. Сейчас идут следственные действия, задача которых - восстановить все обстоятельства этого дела.

ИСТОЧНИК KP.RU