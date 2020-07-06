Участники свадебного кортежа, выезжавшие на встречную полосу, оштрафованы в Усть-Илимске

6 Июль 2020 2020-07-06T12:47:25+03:00

Участники свадебного кортежа, выезжавшие на встречную полосу, оштрафованы на 70 тысяч рублей в Усть-Илимске. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Изменить размер текста: A A

Видеоролик, как четыре тонированных автомобиля свадебного кортежа из Усть-Илимска выезжают на встречную полосу, проезжают на красный сигнал светофора и не пропускают пешехода на «зебре», попало на днях в соцсети. Причем снимали видео, на котором хорошо видны госномера автомобилей и крики: «и пусть весь мир подождет», сами участники кортежа. Найти нарушителей полицейским труда не составило. Ими оказались местные жители от 19 до 23 лет. Теперь, водителям этих автомобилей предстоит потратиться не только на подарки жениху и невесте, но и на штрафы.

- Инспекторы составили на них 27 административных протоколов, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - По предварительным данным размер штрафов может составить порядка 70 тысяч рублей.

Сами водители раскаялись в своем поведении, которое могло привести к серьезной аварии, извинились и сняли тонировку с передних боковых стекол.

ИСТОЧНИК KP.RU