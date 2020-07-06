Иркутские медики говорят об очень большом количестве пневмоний

6 Июль 2020 2020-07-06T15:24:51+03:00

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В Иркутской области будут развернуты дополнительные провизорные госпитали. Об этом сегодня во время пресс-конференции сообщила исполняющая обязанности заместителя председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова. Сейчас их восемь. Шесть из них - в столице региона.

- С марта мы зарегистрировали более пяти тысяч первичных случаев внебольничных пневмоний. За сутки выявляем до 80-100 человек. Это в 2,5 раза превышает среднегодовые показатели. В большинстве случаев у этих пациентов коронавирусная инфекция, - отметила Валентина Вобликова.

Ситуация серьезная, ведь даже обычная, не ковидная, пневмония - тяжелое заболевание. А вирусная - самое грозное оружие COVID 19, справиться с ней невероятно трудно. Решение о том, чтобы всех людей с пневмониями сразу помещать в стационар и начинать немедленно лечить, до того, как будут известны результаты анализов, было принято давно. С ростом пневмоний разворачиваются и провизорные госпитали. Если коронавирус подтвердится, то долечивать пациента будут в коронавирусном подразделении, если нет - в обычном.

Валентина Вобликова также сказала, что, в связи с большим ежедневным приростом заболевших коронавирусом в регионе дополнительно подготовлено 2189 коек. Таким образом сейчас развернуто 3145 коек, свободными, как и должно быть, остается половина из них. Легкие пациенты лечатся амбулаторно. Но если раньше их было 80%, то теперь - не больше 60%.

ИСТОЧНИК KP.RU