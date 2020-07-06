Сроки ремонта Ушаковского моста в Иркутске могут сократить

6 Июль 2020 2020-07-06T17:17:52+03:00

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Ремонт моста через Ушаковку в Иркутске, который начался 2 июля, может быть завершен раньше. Сократить сроки реконструкции, которая по плану должна завершиться 15 августа, поручил мэр города Руслан Болотов. Напомним, утром, 6 июля из-за работ на мосту, образовались огромные пробки в районе Маратовской развязки. Автомобилисты оставляли многочисленные жалобы в соцсетях.

- Для ремонта выбрали время, когда на дорогах наименьшее количество транспорта, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. - Чтобы минимизировать неудобства для жителей, поставлена задача максимально сократить сроки работ. Для этого на объекте увеличили количество техники и рабочих.

Руслан Болотов также поручил установить на мосту видеокамеры, чтобы иркутяне могли в онлайн-режиме следить за объемом и качеством выполняемых работ.

Добавим, что во время реконструкции, на Ушаковском мосту заменят гидроизоляцию, установят новые барьерные ограждения, уложен асфальт, и расширят проезжую часть.

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ИСТОЧНИК KP.RU