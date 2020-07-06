2020-07-06T17:17:52+03:00
Общество

Сроки ремонта Ушаковского моста в Иркутске могут сократить

Мост закрыли с 2 июля по 15 августа
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Сроки ремонта Ушаковского моста в Иркутске могут сократить. Фото: администрация Иркутска.Сроки ремонта Ушаковского моста в Иркутске могут сократить. Фото: администрация Иркутска.
Изменить размер текста:

Ремонт моста через Ушаковку в Иркутске, который начался 2 июля, может быть завершен раньше. Сократить сроки реконструкции, которая по плану должна завершиться 15 августа, поручил мэр города Руслан Болотов. Напомним, утром, 6 июля из-за работ на мосту, образовались огромные пробки в районе Маратовской развязки. Автомобилисты оставляли многочисленные жалобы в соцсетях.

- Для ремонта выбрали время, когда на дорогах наименьшее количество транспорта, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. - Чтобы минимизировать неудобства для жителей, поставлена задача максимально сократить сроки работ. Для этого на объекте увеличили количество техники и рабочих.

Руслан Болотов также поручил установить на мосту видеокамеры, чтобы иркутяне могли в онлайн-режиме следить за объемом и качеством выполняемых работ.

Добавим, что во время реконструкции, на Ушаковском мосту заменят гидроизоляцию, установят новые барьерные ограждения, уложен асфальт, и расширят проезжую часть.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Перекрытие Ушаковского моста в Иркутске 2020: как будет ходить транспорт (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сроки ремонта Ушаковского моста в Иркутске могут сократить
Иркутские медики говорят об очень большом количестве пневмоний
Участники свадебного кортежа, выезжавшие на встречную полосу, оштрафованы в Усть-Илимске
Результаты викторины "Конституция - это я!" будут опубликованы в "Комсомолке" 7 и 8 июля
За взятку в 20 тысяч директор автошколы из Иркутска оформил учебу "заочно"
Более 200 тысяч рублей похитили с кредитных счетов жительниц Братска
В Иркутском районе откроют школу на 1275 мест
Иркутский фитнес-тренер Оксана Сова пропала без вести
Еще 245 случаев заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области
Многокилометровые пробки в Иркутске сковали улицы Сурнова, Баррикад, Энгельса
Укравшего телевизор иркутянина задержали росгвардейцы
Иркутянин едва не расстался с автомобилем из-за езды в пьяном виде
23 ДТП произошло за неделю в Иркутске и районе
10 человек пострадали в ДТП на трассе Сибирь