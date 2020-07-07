2020-07-07T04:35:17+03:00
Общество

ЕГЭ по русскому языку пишут 7 июля выпускники Иркутской области

В регионе 85 пунктов сдачи экзаменов в школах и еще 14 – на дому
Мария КНЯЗЕВА
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ЕГЭ по русскому языку пишут 7 июля выпускники Иркутской областиЕГЭ по русскому языку пишут 7 июля выпускники Иркутской областиФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Выпускники Иркутской области продолжают сдавать ЕГЭ. 3 июля уже были сданы экзамены по географии, литературе и информатике. На 6 и 7 июля запланированы были ЕГЭ по русскому языку.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса экзамены перенесли на более поздний срок. В Приангарье их будут сдавать 15, 5 тысяч человек. Из них выпускников этого года - 14,1 тысячи.

Получить баллы по ЕГЭ необходимо только для поступления в вузы, так что в регионе сдавать экзамен решили не все выпускники. Еще до начала распространения новой коронавирусной инфекции отказались от сдачи около тысяч 11-классников. Стоит отметить, что сегодня не единственный день когда можно было сдать ЕГЭ по русскому языку. Есть и дополнительная дата - 5 августа.

Напомним, что аттестаты всем закончившим школу в 2020 году выдали еще в июне.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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