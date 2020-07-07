Запрет на движение транспорта по улице Фурье в Иркутске продлили
Иркутск – время ремонта, реконструкций, диагностика, как у коммунальщиков, так и у дорожников. В региональном центре ремонтируют сейчас не одну улицу, а закрытие Ушаковского моста спровоцировало 6 июля в городе многокилометровые пробки. Так, накануне в мэрии сообщили о том, что работы на улице Фурье затягиваются. Также продлен и запрет на движение транспорта до 11 июля.
- Это связано с проведением ремонтных работ на всем протяжении улицы в рамках нацпроекта, - сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.
Так что автомобилистам на улицах города нужно быть внимательнее и смотреть на предупреждающие знаки. Но есть и хорошие новости, возможно, ремонт Ушаковского моста завершат быстрее.
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