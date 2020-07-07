2020-07-07T05:26:17+03:00
Общество

С врача без лицензии взыскан ущерб от его лечения в пользу иркутянки

После практики в Иркутске мужчина устроился в клинику в Москве
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
С врача без лицензии взыскан ущерб от его лечения в пользу иркутянкиС врача без лицензии взыскан ущерб от его лечения в пользу иркутянкиФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Лечил людей, не имея на то лицензии. В Иркутске было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное осуществление медицинской деятельности или фармацевтической деятельности». Было установлено, что одной из пациенток медработник нанес вред здоровью.

«Женщина обратилась в суд», - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов. – «Суд требования истца удовлетворил и обязал взыскать в пользу женщины 68 тысяч рублей».

Сразу найти должника не удалось. Пришлось опросить соседей по месту его прописки. Оказалось, мужчина переехал в Москву и устроился на работу там в одну из клиник. С ним связались по телефону и сообщили о возбуждении в отношении него исполнительного производства. Однако, в обозначенный срок долг не был уплачен.

«Тогда были вынесены постановления о взыскании денежных средств с заработной платы в счет погашения долга и о запрете на регистрационные действия в отношении квартиры, расположенной в центре Иркутска», - рассказали судебные приставы. – «Также гражданин был ограничен в праве выезда за пределы Российской Федерации».

После первого удержания денег из его зарплаты неплательщик погасил оставшуюся задолженность.

Режим ЧС введен в лесах Иркутской области

00:00
00:00

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Браконьер выловил омуля из Байкала на 138 000 рублей
К 2024 году количество туристов в Иркутской области должно вырасти на 80%
Пять человек умерли от коронавируса за сутки в Иркутской области
Завершены поиски пропавшей без вести фитнес-тренера из Иркутска
Больше 9 000 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Иркутской области
С врача без лицензии взыскан ущерб от его лечения в пользу иркутянки
Запрет на движение транспорта по улице Фурье в Иркутске продлили
ЕГЭ по русскому языку пишут 7 июля выпускники Иркутской области
Сроки ремонта Ушаковского моста в Иркутске могут сократить
Иркутские медики говорят об очень большом количестве пневмоний
Участники свадебного кортежа, выезжавшие на встречную полосу, оштрафованы в Усть-Илимске
Результаты викторины "Конституция - это я!" будут опубликованы в "Комсомолке" 7 и 8 июля
За взятку в 20 тысяч директор автошколы из Иркутска оформил учебу "заочно"
Более 200 тысяч рублей похитили с кредитных счетов жительниц Братска
В Иркутском районе откроют школу на 1275 мест
Иркутский фитнес-тренер Оксана Сова пропала без вести
Еще 245 случаев заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области
Многокилометровые пробки в Иркутске сковали улицы Сурнова, Баррикад, Энгельса
Укравшего телевизор иркутянина задержали росгвардейцы
Иркутянин едва не расстался с автомобилем из-за езды в пьяном виде
23 ДТП произошло за неделю в Иркутске и районе
10 человек пострадали в ДТП на трассе Сибирь