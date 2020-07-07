7 Июль 2020 2020-07-07T05:26:17+03:00

С врача без лицензии взыскан ущерб от его лечения в пользу иркутянки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

После практики в Иркутске мужчина устроился в клинику в Москве

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Лечил людей, не имея на то лицензии. В Иркутске было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное осуществление медицинской деятельности или фармацевтической деятельности». Было установлено, что одной из пациенток медработник нанес вред здоровью.

«Женщина обратилась в суд», - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов. – «Суд требования истца удовлетворил и обязал взыскать в пользу женщины 68 тысяч рублей».

Сразу найти должника не удалось. Пришлось опросить соседей по месту его прописки. Оказалось, мужчина переехал в Москву и устроился на работу там в одну из клиник. С ним связались по телефону и сообщили о возбуждении в отношении него исполнительного производства. Однако, в обозначенный срок долг не был уплачен.

«Тогда были вынесены постановления о взыскании денежных средств с заработной платы в счет погашения долга и о запрете на регистрационные действия в отношении квартиры, расположенной в центре Иркутска», - рассказали судебные приставы. – «Также гражданин был ограничен в праве выезда за пределы Российской Федерации».

После первого удержания денег из его зарплаты неплательщик погасил оставшуюся задолженность.

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ИСТОЧНИК KP.RU