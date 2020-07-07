С врача без лицензии взыскан ущерб от его лечения в пользу иркутянки
Лечил людей, не имея на то лицензии. В Иркутске было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное осуществление медицинской деятельности или фармацевтической деятельности». Было установлено, что одной из пациенток медработник нанес вред здоровью.
«Женщина обратилась в суд», - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов. – «Суд требования истца удовлетворил и обязал взыскать в пользу женщины 68 тысяч рублей».
Сразу найти должника не удалось. Пришлось опросить соседей по месту его прописки. Оказалось, мужчина переехал в Москву и устроился на работу там в одну из клиник. С ним связались по телефону и сообщили о возбуждении в отношении него исполнительного производства. Однако, в обозначенный срок долг не был уплачен.
«Тогда были вынесены постановления о взыскании денежных средств с заработной платы в счет погашения долга и о запрете на регистрационные действия в отношении квартиры, расположенной в центре Иркутска», - рассказали судебные приставы. – «Также гражданин был ограничен в праве выезда за пределы Российской Федерации».
После первого удержания денег из его зарплаты неплательщик погасил оставшуюся задолженность.
Режим ЧС введен в лесах Иркутской области
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08
ИСТОЧНИК KP.RU