Больше 9 000 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Иркутской области
В Иркутской области растет количество случаев заражения коронавирусом. Прирост стабильный – ежедневно более 200 новых случаев. Так, утром 7 июля стало известно, что за минувшие сутки еще у 240 человек подтвердился диагноз COVID-19. Общее число случаев заражения уже больще девяти тысяч – 9225.
«Госпитализировано на сегодняшний день 1487 человек, 92 из них находятся в тяжелом состоянии», - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области. – «Еще 2759 заболевших лечатся амбулаторно».
Есть и хорошие новости, выздоровевших сейчас уже больше 50% от общего числа подтвержденных случаев. С начала пандемии вылечить удалось уже 4849. Только за последние 24 часа с болезнью справился 291 пациент.
К несчастью, утром 7 июля стало известно о смерти еще пяти человек от коронавируса. Общее число жертв пандемии – 130: из них причиной смерти 68 стал коронавирус, еще 62 инфицированных скончались из-за иных тяжелых болезней.
Режим ЧС введен в лесах Иркутской области
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ИСТОЧНИК KP.RU