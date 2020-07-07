Больше 9 000 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Иркутской области

7 Июль 2020 2020-07-07T05:47:11+03:00

За минувшие сутки такой диагноз поставили еще 240 заболевшим

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В Иркутской области растет количество случаев заражения коронавирусом. Прирост стабильный – ежедневно более 200 новых случаев. Так, утром 7 июля стало известно, что за минувшие сутки еще у 240 человек подтвердился диагноз COVID-19. Общее число случаев заражения уже больще девяти тысяч – 9225.

«Госпитализировано на сегодняшний день 1487 человек, 92 из них находятся в тяжелом состоянии», - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области. – «Еще 2759 заболевших лечатся амбулаторно».

Есть и хорошие новости, выздоровевших сейчас уже больше 50% от общего числа подтвержденных случаев. С начала пандемии вылечить удалось уже 4849. Только за последние 24 часа с болезнью справился 291 пациент.

К несчастью, утром 7 июля стало известно о смерти еще пяти человек от коронавируса. Общее число жертв пандемии – 130: из них причиной смерти 68 стал коронавирус, еще 62 инфицированных скончались из-за иных тяжелых болезней.

Режим ЧС введен в лесах Иркутской области 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU