Пять человек умерли от коронавируса за сутки в Иркутской области
Утром 7 июля Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области сообщил о смерти еще пяти пациентов от COVID-19. От коронавируса скончались в регионе уже 68 человек, еще 62 заразившихся умерли от других тяжелых болезней. Общее число смертей в регионе с начала пандемии – 130. Также известно, что на сегодняшний день еще 92 пациента в больницах региона в тяжелом состоянии.
«Госпитализированными 7 июля в Приангарье остаются 1487 человека, еще 2759 с диагнозом COVID-19 получают необходимое лечение амбулаторно», - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области.
Количество выздоровевших увеличивается с каждым днем. И это радует. За минувшие сутки выздоровел 291 человек. На сегодняшний день уже 4849 заразившихся удалось вылечить. А это уже больше половины.
Но и количество случаев заражения коронавирусом по-прежнему растет. Прирост за сутки – 240. Общее число заразившихся уже больше девяти тысяч – 9225.
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ИСТОЧНИК KP.RU