7 Июль 2020 2020-07-07T05:45:34+03:00

Пять человек умерли от коронавируса за сутки в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Об этом утром 7 июля сообщили в Оперативном штабе по коронавирусу в Приангарье

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Утром 7 июля Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области сообщил о смерти еще пяти пациентов от COVID-19. От коронавируса скончались в регионе уже 68 человек, еще 62 заразившихся умерли от других тяжелых болезней. Общее число смертей в регионе с начала пандемии – 130. Также известно, что на сегодняшний день еще 92 пациента в больницах региона в тяжелом состоянии.

«Госпитализированными 7 июля в Приангарье остаются 1487 человека, еще 2759 с диагнозом COVID-19 получают необходимое лечение амбулаторно», - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области.

Количество выздоровевших увеличивается с каждым днем. И это радует. За минувшие сутки выздоровел 291 человек. На сегодняшний день уже 4849 заразившихся удалось вылечить. А это уже больше половины.

Но и количество случаев заражения коронавирусом по-прежнему растет. Прирост за сутки – 240. Общее число заразившихся уже больше девяти тысяч – 9225.

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ИСТОЧНИК KP.RU