К 2024 году количество туристов в Иркутской области должно вырасти на 80%

7 Июль 2020 2020-07-07T05:59:22+03:00

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В Иркутской области побывала глава Ростуризма Зарина Догузова. Вместе с исполняющим обязанности губернатора региона Игорем Кобзевым они посетили туристко-рекриационный кластер «Ворота Байкала» в Байкальске, глемпинг «Долина мечтателей» в Листвянке, «Байкальскую экологическую лабораторию развития человечества» в Большом Голоустном, а также музей под открытым небом «Тальцы».

«Байкал – один из ключевых туристических центров страны, - отметила Зарина Догузова. - Конечно, сегодня одна из ключевых проблем - это отсутствие качественных комплексных туристических продуктов в разных ценовых категориях. Речь, в первую очередь, идет о том, что отсутствует современная туристическая инфраструктура. Нам еще многое предстоит сделать вместе с регионами: мы будем развивать особые экономические зоны, перенастраивать инфраструктуру, и работать с инвесторами.

Глава Ростуризма подчеркнула, что в планах предлагать инвесторам субсидирование процентной ставки на строительство отелей. Также Ростуризм готов поддерживать создание таких проектов, как создание кемпингов и глэмпингов - современных модульных некапитальных строений, которые набирают в мире большую популярность.

В 2019 году Иркутскую область посетили более 1,7 миллионов туристов, из них 367 тысяч – это иностранцы. В 2020 году из-за ограничений, связанных с пандемией, ситуация ухудшилась, что говорит о том, что нужно развивать внутренний туризм.

- В рамках Стратегии социально-экономического развития региона мы поставили цель к 2024 году увеличить число туристов на 80% - до 3,1 миллиона человек в год, - сказал врио губернатора Игорь Кобзев. - И это вполне достижимо. Важно, чтобы отдых был недорогим, комфортным и интересным.

ИСТОЧНИК KP.RU