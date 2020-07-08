Пенсионер из Иркутска отдал мошенникам 365 тысяч рублей
В Свердловский суд Иркутска передано уголовное дело по статье «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере».
Следователи выяснили, что в сентябре прошлого года трое жителей Ставропольского края, приехав в Иркутск, подошли на остановке «Свердловский рынок» к 83-летнему пенсионеру и попросили обналичить деньги через его банковский счет.
«Пенсионер, введенный в заблуждение, снял со своего банковского счета все накопления в размере 365 тыс. рублей и передал злоумышленникам», - сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области.
Мужчины подменили деньги фальшивками и скрылись. Однако, укрыться у них не получилось. Иркутские полицейские оперативно нашли их и поместили под стражу.
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