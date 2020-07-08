2020-07-08T04:31:56+03:00
Происшествия

Пенсионер из Иркутска отдал мошенникам 365 тысяч рублей

83-летнего сибиряка ввели в заблуждении трое жителей Ставропольского края
Мария КНЯЗЕВА
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Пенсионер из Иркутска отдал мошенникам 365 тысяч рублейПенсионер из Иркутска отдал мошенникам 365 тысяч рублейФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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В Свердловский суд Иркутска передано уголовное дело по статье «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере».

Следователи выяснили, что в сентябре прошлого года трое жителей Ставропольского края, приехав в Иркутск, подошли на остановке «Свердловский рынок» к 83-летнему пенсионеру и попросили обналичить деньги через его банковский счет.

«Пенсионер, введенный в заблуждение, снял со своего банковского счета все накопления в размере 365 тыс. рублей и передал злоумышленникам», - сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области.

Мужчины подменили деньги фальшивками и скрылись. Однако, укрыться у них не получилось. Иркутские полицейские оперативно нашли их и поместили под стражу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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