8 Июль 2020 2020-07-08T04:31:56+03:00

Пенсионер из Иркутска отдал мошенникам 365 тысяч рублей Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

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В Свердловский суд Иркутска передано уголовное дело по статье «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере».

Следователи выяснили, что в сентябре прошлого года трое жителей Ставропольского края, приехав в Иркутск, подошли на остановке «Свердловский рынок» к 83-летнему пенсионеру и попросили обналичить деньги через его банковский счет.

«Пенсионер, введенный в заблуждение, снял со своего банковского счета все накопления в размере 365 тыс. рублей и передал злоумышленникам», - сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области.

Мужчины подменили деньги фальшивками и скрылись. Однако, укрыться у них не получилось. Иркутские полицейские оперативно нашли их и поместили под стражу.

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