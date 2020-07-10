2020-07-10T04:00:25+03:00
Общество

ЕГЭ по математике 10 июля сдают выпускники Иркутской области

Экзамен по профильному предмету пройдет также и в дополнительные дни
Мария КНЯЗЕВА
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ЕГЭ по математике 10 июля сдают выпускники Иркутской областиЕГЭ по математике 10 июля сдают выпускники Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Выпускники Иркутской области уже сдали несколько экзаменов ЕГЭ. Так 3 июля они вписывали ответы на вопросы по географии, литературе и информатике, 6 и 7 числа проверяли знания русского языка. Сегодня, 10 июля пришел черед профильной математики.

Напомним, что сроки сдачи ЕГЭ в этом году сдвинулись из-за пандемии коронавируса. Между тем, прием в вузы уже начат с 20 июня. Но он продлится до 15 августа, чтобы все желающие смогли подать документы на поступление. Между тем, в регионе не все выпускники решили сдавать, около тысячи 11-классников отказались.

Для соблюдения санитарно-эпидемиологических мер сдающие ЕГЭ в аудиториях сидят зигзагообразно - соблюдается дистанция, помещения дезинфицируют до и после экзамена, на входе измеряется температура.

Для тех, кто по уважительным причинам не смог написать экзамен сегодня, есть дополнительная дата во время дополнительного периода - 7 августа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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