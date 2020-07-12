Еще 203 человека заразились коронавирусом в Иркутской области

12 Июль 2020 2020-07-12T05:55:42+03:00

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В Иркутской области вновь увеличилось число зараженных коронавирусом. По состоянию на 12 июля инфекцию подхватили еще 203 человека. За все время распространения COVID-19 в нашем регионе уже 10297 заболевших. Госпитализировано 1427 сибиряков, у 87 из них болезнь протекает в тяжелой форме. Амбулаторно лечатся 2727 жителей Приангарья.

За сутки прибавилось число выздоровевших. Коронавирус победили еще 117 человек. А в общей сложности выздоровели уже 5999 жителя Иркутской области.

Увы, 12 июля вновь выросло число умерших. От коронавируса скончались еще 3 человека. Теперь в регионе 79 официальных смертей от новой инфекции. За сутки еще один умер от заболевания, не связанного с COVID-19. Всего, по этой причине скончались 65 пациентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU