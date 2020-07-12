Четыре человека с коронавирусом умерли за сутки в Иркутской области
В Иркутской области за сутки умерли еще 4 человека, у которых был подтвержден коронавирус. Данные на 12 июля приводит оперативный штаб правительства региона. От COVID-19 скончались 3 пациента. Таким образом, с начала распространения инфекции в Приангарье уже 79 смертей. Еще один человек умер от заболевания, не связанного с инфекцией. Всего, по этой причине скончались 65 сибиряков.
Добавим, что 12 июля в Иркутской области на 203 человека увеличилось и количество зараженных. Теперь у нас уже 10297 заболевших. Госпитализировано 1427, у 87 из них болезнь протекает в тяжелой форме.
Есть и оптимистичные новости. За сутки коронавирус победили еще 117 человек. В общей сложности выздоровели уже 5999 жителя Иркутской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU