2020-07-12T07:27:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Четыре человека с коронавирусом умерли за сутки в Иркутской области

В Приангарье уже 79 смертей от COVID-19
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Четыре человека с коронавирусом умерли за сутки в Иркутской областиЧетыре человека с коронавирусом умерли за сутки в Иркутской областиФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

В Иркутской области за сутки умерли еще 4 человека, у которых был подтвержден коронавирус. Данные на 12 июля приводит оперативный штаб правительства региона. От COVID-19 скончались 3 пациента. Таким образом, с начала распространения инфекции в Приангарье уже 79 смертей. Еще один человек умер от заболевания, не связанного с инфекцией. Всего, по этой причине скончались 65 сибиряков.

Добавим, что 12 июля в Иркутской области на 203 человека увеличилось и количество зараженных. Теперь у нас уже 10297 заболевших. Госпитализировано 1427, у 87 из них болезнь протекает в тяжелой форме.

Есть и оптимистичные новости. За сутки коронавирус победили еще 117 человек. В общей сложности выздоровели уже 5999 жителя Иркутской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 12 июля: в столице региона больше 5 тысяч случаев болезни (Подробности)

Еще 203 человека заразились коронавирусом в Иркутской области (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Четыре человека с коронавирусом умерли за сутки в Иркутской области
Еще 203 человека заразились коронавирусом в Иркутской области
Пожар в ЖК Сантоки произошел в Иркутске
Проезд по улице Левый берег Каи закрыт на два дня в Иркутске
Отключение света в Иркутске 13 июля: кто останется без электроэнергии
Прокуратура назвала причины гибели группы Дятлова в 1959 году на Урале
Фиктивная прописка 8 человек обернулась для жителя Бодайбо уголовным делом
Девять взрослых и ребенок спасены на пожаре в Усолье-Сибирском
ГУ МВД разыскивает мужчину, который похитил деньги из машины в центре Иркутска
Число выздоровевших от коронавируса в Иркутской области выросло до 5882
Больше 10 тысяч случаев коронавируса подтвердились в Иркутской области
Спасатели вывезли туристку, получившую травму в горах Восточного Саяна
Иркутская область опустилась на 27 место во всероссийском рейтинге преступности
Более 22 тысяч жителей Иркутской области получили компенсацию за потерю урожая
Спасатели вылетели в Саяны на помощь группе туристов
«Ростелеком» представил уникальное мультисервисное решение «Цифровая экосистема АПК»
Мошенники уговорили ангарчанку поставить приложение и списали 142 тысячи
Бухгалтер школы из Братска пойдет под суд за получение взятки в 390 тысяч рублей