Футболисты иркутского «Зенита» отправятся на сборы в Крымск

12 Июль 2020 2020-07-12T08:29:02+03:00

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Футболисты иркутского «Зенита» продолжают готовиться к новому сезону во Втором дивизионе. Правда, из-за коронавируса команда вынуждена тренироваться в ограниченном режиме, с соблюдением всех санитарных норм. Игроки занимаются группами, с необходимым зонированием. К слову, руководство клуба уже решило, что часть подготовки пройдет не в Иркутске. Впервые за несколько лет зенитовцы смогут выехать на сборы в другой регион.

- Несмотря на непростую ситуацию, мы смогли найти деньги, и 13 июля команды вылетает в город Крымск Краснодарского края, - цитирует спортивного директора «Зенита» Александра Ковалева пресс-служба клуба. - Да, мы могли заниматься и в Иркутске. Но сейчас нам, в первую очередь необходимы спарринги и сыгранность команды. А этого можно достичь только на учебно-тренировочных сборах. Там мы запланировали несколько контрольных матчей, которые помогут взаимопониманию игроков на поле.

По предварительной информации, новый сезон в Профессиональной футбольной лиге, где выступает «Зенит» начнется в период с 1 по 3 августа. Соперниками «Зенита» скорее всего, станут команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, Владимира, других городов европейской части России.

ИСТОЧНИК KP.RU