Братчанин организовал наркопритон в комнате общежития

12 Июль 2020 2020-07-12T13:50:44+03:00

Ему грозит до 4 лет тюрьмы

Изменить размер текста: A A

В Братске задержали 46-летнего местного жителя, который сдавал комнату в одном из общежитий города наркоманам. Наркопритон, который как выяснилось, был открыт целый месяц, раскрыли благодаря показаниям свидетелей и очевидцев.

- Задержанный ранее уже был судим за незаконный оборот запрещенных веществ и за другие преступления, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - В его квартире по улице Курчатова, при обыске изъяли различные вещественные доказательства. Возбуждено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств, психотропных веществ».

Добавим, что по этой статье владельцу наркокомнаты грозит лишение свободы на срок до 4 лет.

Полицейские напоминают жителям региона, что помочь вовремя закрыть помещения, где собираются наркоманы, может каждый. Если вы знаете, где открыт подобный наркопритон, сообщайте в ближайший отдел полиции или своему участковому.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Чучу превратили в кровавое месиво: собаку жестоко убили в подъезде жилого дома в Иркутске (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU