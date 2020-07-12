2020-07-12T13:50:44+03:00
Происшествия

Братчанин организовал наркопритон в комнате общежития

Ему грозит до 4 лет тюрьмы
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Братчанин организовал наркопритон в комнате общежитияБратчанин организовал наркопритон в комнате общежитияФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Братске задержали 46-летнего местного жителя, который сдавал комнату в одном из общежитий города наркоманам. Наркопритон, который как выяснилось, был открыт целый месяц, раскрыли благодаря показаниям свидетелей и очевидцев.

- Задержанный ранее уже был судим за незаконный оборот запрещенных веществ и за другие преступления, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - В его квартире по улице Курчатова, при обыске изъяли различные вещественные доказательства. Возбуждено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств, психотропных веществ».

Добавим, что по этой статье владельцу наркокомнаты грозит лишение свободы на срок до 4 лет.

Полицейские напоминают жителям региона, что помочь вовремя закрыть помещения, где собираются наркоманы, может каждый. Если вы знаете, где открыт подобный наркопритон, сообщайте в ближайший отдел полиции или своему участковому.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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