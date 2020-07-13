ЕГЭ по истории и физике сдают 13 июля выпускники в Иркутской области
15.5 тысяч человек в 2020 году сдадут Единый государственный экзамен по различным предметам, 14.1 из них - выпускники этого года. Сегодня, 13 июля – своеобразный экватор. Уже сданы экзамены по географии, литературе, информатике, профильной математике и русскому языку. В этот понедельник 11-классники пишут тесты по истории и физике. Еще предстоит написать ЕГЭ тем, кто для сдачи выбрал обществознание, химию, биологию и иностранный язык.
В Приангарье для ЕГЭ оборудовали 85 пунктов для сдачи в школах и еще 14 на дому – для ребят с ограниченными возможностями здоровья.
Между тем приемные комиссии в вузах начали принимать документы с 20 июня. Продолжат они работу до 15 августа, если останутся места, то и до 25 ноября можно будет поступить в высшее учебное заведение.
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