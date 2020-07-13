13 Июль 2020 2020-07-13T05:23:18+03:00

11 407 укусов клещей зафиксировано в Иркутской области в 2020 году Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, укусов было больше

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Сезон активности клещей в Иркутской области продолжается. С начала первых укусов, т о есть с марта этого года, в центры профилактике по борьбе с клещевыми инфекциями обратились уже больше 11 тысяч сибиряков. 11 407 укусов клещей было зафиксировано в этом году, из них 2 890 раз укусам паразитов подверглись дети.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года обращений меньше, в 2019 году к этому времени цифра была больше - 12 434, а вот детей пострадало меньше – 2641», - сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Иркутской области.

Как известно, эти паразиты переносят инфекции. За прошедшую неделю у одного из заболевших подтвердился диагноз клещевой энцефалит, еще у четверых – боррелиоз.

Всего в 2020 году специалисты исследовали 7 232 паразита. Переносчиками энцефалита из них был всего 1%, боррелиоза – 25,6%, других клещевых инфекций – 9,25%.

КОНКРЕТНО

Куда обращаться если вас укусил клещ

в Иркутске:

Центр диагностики и профилактики клещевых инфекций (г. Иркутск, ул. К. Маркса,3, тел. 333-445)

в Ангарске:

Лечебно-диагностический центр МАНО (г. Ангарск, 6А микрорайон, 12, тел. 8908-655-30-89, 8(3955) 51-86-26, 95-20-02)

в г. Усолье – Сибирском:

Диагностический центр «Здоровье» (г. Усолье- Сибирское, Комсомольский пр-т, 43, тел. 8(39543) 6-78-78)

в г. Братске:

ОГБУЗ «Братская районная больница» (г.Братск, ул. Курчатова, 2, тел. 8(3953) 216-004)

в г. Усть-Илимске:

ОГАУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника №1» (г. Усть-Илимск, ул. Чайковского 7, тел. 8(39535) 7-77-07, 7-07-07).

ИСТОЧНИК KP.RU