198 новых случаев заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области

13 Июль 2020 2020-07-13T05:19:52+03:00

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В Иркутской области продолжает расти количество случаев заражения коронавирусом. По данным на утро 13 июля в регионе диагноз COVID-19 был поставлен уже 10 495 раз. Только за минувшие сутки подтвердилось заражение новой коронавирусной инфекцией еще у 198 человек.

«1484 заболевших госпитализированы в больницы Приангарья, 87 из них тяжело переносят инфекцию», - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области. – «Еще 2843 заразившихся лечат амбулаторно».

За минувшие сутки из медучреждений выписано в связи с выздоровлением всего 24 пациента. Радует общее число выздоровевших – 6023.

К несчастью, борьба с коронавирусом в регионе не обошлась без жертв. Этим утром стало известно о смерти еще одного человека от коронавируса. Общее число смертей – 145: причиной кончины 80 из них стал именно COVID-19, еще 65 инфицированных – иные тяжелые болезни.

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ИСТОЧНИК KP.RU