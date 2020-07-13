13 Июль 2020 2020-07-13T05:34:20+03:00

Один пациент скончался от коронавируса за сутки в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Об этом 13 июля сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Приангарье

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Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области 13 июля сообщил о смерти еще одного пациента от коронавируса. С начала пандемии в регионе умерли уже 145 инфицированных: причиной смерти 80 человек стал именно COVID-19, еще 65 заразившихся скончались от других тяжелых заболеваний. Также известно, по данным на утро 13 числа, еще 87 заболевших в тяжелой форме.

За сутки диагноз подтвердился еще у 198 человек. С начала распространения коронавируса в Приангарье COVID-19 был обнаружен уже у 10 495 заболевших. К счастью, уже 6 023 человека выздоровели. За минувшие сутки из больниц выписали 24 вылечившихся.

В больницах по-прежнему остаются 1484 пациента с коронавирусом, еще 2 843 заболевших с таким диагнозом получают необходимое лечение амбулаторно. Еще 6 826 человек находятся под медицинским наблюдением из-за контактов с заразившимися.

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ИСТОЧНИК KP.RU