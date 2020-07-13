Подросток сорвался с обрыва на Байкале

13 Июль 2020 2020-07-13T06:31:05+03:00

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Поселок Большие Коты, благодаря Большой Байкальской тропе, которая ведет из Листвянки, давно стал очень популярен среди многочисленных туристов. Однако сами путешественники часто не обращают внимания на указатели и вместо обустроенной тропы идут вдоль берега озера. Иногда это заканчивается трагедиями.

В обстоятельствах, при которых сорвался с обрыва 14-летний подросток в поселке Большие Коты, еще предстоит разобраться. Пока же спасатели сообщают, что сорвавшегося со скалы мальчика доставили в больницу.

"Дежурная смена вышла на катере «КС-701». Ребёнку была оказана первая помощь. С открытым переломом лучевой кости правой руки , предположительно с переломом нижней челюсти и ушибом позвоночника он был транспортирован до базы БПСО и передан врачам скорой помощи в состоянии средней степени тяжести", - сообщает пресс-служба БПСО.

ИСТОЧНИК KP.RU