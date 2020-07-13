Водитель сгорел в кабине грузовика на трассе в Иркутской области

13 Июль 2020 2020-07-13T07:49:58+03:00

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О том, что около придорожного кафе в Заларинском районе горит кабина грузовика «Скания», очевидцы сообщили пожарным в ночь на 12 июля. К моменту приезда спасателей кабина была полностью охвачена огнем, который едва не перекинулся на прицеп.

Во время тушения, пожарные нашли в кабине тело 54-летнего водителя. Мужчина сгорел заживо. Почему он не смог выбраться, а также причину трагедии, выясняют дознаватели. Есть две версии случившегося.

- Пожар мог возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем при курении, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Либо из-за нарушения правил пожарной безопасности при использовании газовой плитки.

К слову, всего, за прошедшие выходные в Иркутской области произошло 36 пожаров. Еще один из них едва также не закончился трагедией в Усть-Илимске. Там спасли 63-летнего мужчину, который едва не сгорел в собственной квартире. Запах дыма из его жилища почувствовали соседи, которые и вызвали спасателей. Когда пожарные приехали, в квартире мужчины уже горел матрас на кровати. Хозяина удалось спасти, но, он успел надышаться угарным газом. Предварительная причина этого ЧП – неосторожное обращение с огнем при курении.

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ИСТОЧНИК KP.RU