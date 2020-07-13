Продолжается ремонт дороги Усть-Илимск - Братск

13 Июль 2020 2020-07-13T10:28:40+03:00

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Много жалоб поступает Игорю Кобзеву в социальных сетях по поводу дороги «Братск – Усть-Илимск». Так, на прошлой неделе, отвечая на вопросы об этой трассе, глава региона пообещал лично проверить, насколько в удручающем состоянии она находятся. К слову, люди были правы, их замечания подтвердились.

- Проехав по этой дороге, убедился, что безопасность оставляет желать лучшего, - сказал Игорь Кобзев. – А ведь для жителей Усть-Илимска и Братска это настоящая «дорога жизни». В ближайшее время мы сформируем комплексный план и обязательно увеличим финансирование работ.

На приведение особо опасных участков трассы в нормативное состояние запланировано в общей сложности более 4 млрд 600 млн рублей. 109 километров автодороги будут приводить в порядок в течение трех лет, пять километров трассы капитально ремонтируют уже сейчас. Игорь Кобзев поручил ускорить работы, потому как ведущийся с мая ямочный ремонт - картами и струйно-инъекционным методом, ситуацию не спасает. Кроме этого, параллельно идет реконструкция аварийного моста через реку Илуйку. Глава региона настаивает на том, что нужно синхронизировать это с минприроды области в части проведения расчистки русел и предотвращения подтоплений. Также Игорь Кобзев посетил автодорогу из поселка Железнодорожный до Тубинского. Там планируется восстановить полотно, чтобы сделать проезжую часть более ровной. На это потребуется 9 млн. рублей.

- В целом, ремонт дорог – это огромные денежные вложения, - заключил Игорь Кобзев. – Будем искать варианты включить трассу в нацпроект «Безопасные и качественные автодороги», привлекать дополнительное федеральное финансирование.

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