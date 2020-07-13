Заксобрание предложило поддержать бюджеты муниципалитетов Иркутской области

13 Июль 2020 2020-07-13T10:48:30+03:00

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Председатель Заксобрания региона Александр Ведерников направил врио губернатора Игорю Кобзеву письмо о необходимости поддержки местных бюджетов в июле этого года.

«Ситуация с бюджетами в муниципальных образованиях сложная, и в условиях распространения коронавирусной инфекции она не улучшается. Принимая в мае этого года поправки в бюджет, мы договорились о том, что вернемся к вопросу выделения финансовой помощи муниципалитетам уже в июле, откладывать этот вопрос нельзя, - отметил спикер ЗС».

Напомним, в мае на сессии ЗС по предложению врио губернатора были внесены изменения в закон об областном бюджете на текущий год, который касались увеличения резервного фонда на 1,35 млрд рублей до 1,5 млрд. Средства потребовались на борьбу с пандемией, а также на устранение других ЧС в случае их возникновения. Принимая закон, парламентарии также утвердили постановление, в котором рекомендовали правительству в июле 2020 года предусмотреть финансовую поддержку местным бюджетам.

ИСТОЧНИК KP.RU