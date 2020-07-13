Эксперты рассказали, как жителям Иркутска увидеть комету

13 Июль 2020 2020-07-13T11:04:21+03:00

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Хотите увидеть комету? Вот просто так, на горизонте? Удивительно, но это возможно и без всяких проблем. Самая яркая за последние семь лет комета видна невооруженным глазом. Достаточно выбрать ночь без облаков и выехать за город. Зовут комету технократично - C/2020 F3 NEOWISE.

Оказывается, загадочное небесное тело расположено на северо-востоке. Если взять бинокль, то можно даже рассмотреть в деталях ее хвост. Работники иркутского планетария, которые уже проводили наблюдения, предлагают ориентироваться на звезду Капелла. Но, поскольку мало кто из любителей поглазеть на небосвод, представляет себе, где ее искать, просто смотрите на северо-восток.

- Чем дальше вы будете при этом находиться от засветки, тем лучше, - говорит директор Иркутского планетария, председатель Иркутского регионального астрономического общества Павел Никифоров. - Начиная с 16 июля, комета будет видна через час после захода Солнца над северо-западным горизонтом.

Вперед, любители чудес. Ваше терпение может быть вознаграждено хорошим снимком. Планетарий проводит конкурс на лучший из них.

СПРАВКА "КП"

Комета C/2020 F3 NEOWISE открыта 27 марта 2020 года инфракрасным космическим телескопом NEOWISE. В настоящее время её блеск — около 1 звёздной величины. 3 июля комета прошла перигелий — минимальное расстояние от Солнца, а на минимальном расстоянии от Земли — 103 млн км — она должна оказаться 23 июля. Ее период обращения вокруг Солнца оценивается от 4500 до 6800 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU