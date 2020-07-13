57,4% заболевших коронавирусом в Иркутской области выздоровели

13 Июль 2020 2020-07-13T11:41:20+03:00

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В Иркутской области зарегистрировано почти десять с половиной тысяч заболевших COVID-19. За последние сутки положительный анализ у 198 человек. В больницах остаются 1484 человека, еще 2843 лечатся дома, 87 пациентов - в тяжелом состоянии. Скончались 80 человек.

В тоже время в Приангарье выздоровели 57,4% от общего числа заразившихся. Такие данные о развитии ситуации с коронавирусом озвучены на заседании регионального оперативного штаба 13 июля. В семи территориях обстановка остается сложной. Это в Бодайбинском, Усть-Кутском, Эхирит-Булагатском, Куйтунском, Иркутском районах, а также в Иркутске и Свирске.

«Мы постепенно возвращаемся к обычной жизни. С 3 июля разрешили работу фитнес-клубам и спортивным центрам. Но они не имеют права сейчас работать с полной загрузкой. Поэтому обращаюсь еще раз к их руководителям: предельно внимательно относиться к своим клиентам! – сказал врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. - Мы продолжаем контролировать работу организаций, которые уже открылись и начали свою деятельность".

Игорь Кобзев также заявил, что граждане, которых до сих пор возвращают спецрейсами из-за границы, обязательно проходят двухнедельную самоизоляцию и обследования на коронавирус.

«Вчера прибыл рейс из Хошимина - 59 пассажиров. Восемь человек отправлены на самоизоляцию, для остальных мы организовали обсерватор в реабилитационном центре «Шелеховский, - сказал глава региона.

Игорь Кобзев также напомнил, что режим самоизоляции продлен до 26 июля. Продолжают действовать временные правила оформления больничных, назначения и выплат пособий по нетрудоспособности жителям в возрасте 65 лет и старше, а также людям с хроническими заболеваниями. Они могут оформить больничный и не выходить на работу.

Исполняющий обязанности губернатора поручил в ближайшее время рассмотреть вопрос об открытии внутренних зон ресторанов, гостиничного бизнеса. Или предусмотреть меры поддержки для отельеров и рестораторов.

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