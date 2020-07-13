2020-07-13T12:20:37+03:00
Происшествия

Предъявлено обвинение 17-летнему водителю Тойоты, который насмерть сбил пешехода в Ангарске

Трагедия произошла 29 июня
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Предъявлено обвинение 17-летнему водителю Тойоты, который насмерть сбил пешехода в Ангарске. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.Предъявлено обвинение 17-летнему водителю Тойоты, который насмерть сбил пешехода в Ангарске. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.
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В Ангарске предъявлено обвинение 17-летнему подростку, который 29 июня совершил страшное ДТП. Находясь за рулем Тойоты Ипсум, он сбил двух человек на пешеходном переходе на Ангарском проспекте. Напомним, все произошло около 11 часов утра. Сбив 31-летнего мужчину и 53-летнюю женщину, парень, не оказав им первую помощь и не вызвав скорую, скрылся. Пострадавший мужчина с тяжелыми травмами был доставлен в больницу, где через несколько часов скончался в реанимации. Женщина получила ушибы и ссадины и находится на амбулаторном лечении.

Лихача задержали в тот же день. Он бросил автомобиль во дворах домов, а сам спрятался у себя в квартире, отказываясь открывать дверь полиции до прихода матери. Следователи выяснили, что незадолго до аварии нарушитель выпивал алкоголь. Известно, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности и отбывал наказание за кражу и грабеж.

- Сейчас его обвиняют по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места совершения деяния», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – На время следствия он заключен под стражу

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ИСТОЧНИК KP.RU

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