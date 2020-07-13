2020-07-13T13:21:26+03:00
Общество

Старокузьмихинскую и бульвар Постышева отремонтировали в Иркутске

В Иркутске приводят в порядок дороги
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
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ФОТО: пресс-служба администрации Иркутска.ФОТО: пресс-служба администрации Иркутска.
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Лето, как известно, в Сибири короткое и у строителей совсем немного времени, чтобы обновить магистрали. Тем не менее, две дороги уже радуют автомобилистов новеньким асфальтом. На двух объектах – улице Старокузьмихинской и на всем протяжении бульвара Постышева, ремонт завершен.

Так, на Старокузьмихинской не только уложили асфальтовое покрытие, нанесли разметку и сделали бордюры, но и установили новые ограждения и знаки, оборудовали тротуары. Такой же перечень работ выполнили на бульваре Постышева. Более того, на бульваре отвели место под остановку, сейчас монтируют павильон. Установили и светофор, который планируют скоро подключить. Что касается ограждений, то их здесь никогда не было. Теперь есть, что делает путь для пешеходов более безопасным.

- Ремонт бульвара Постышева является примером своевременного выполнения всех работ с минимальными неудобствами для горожан. Важно, что он проходил без перекрытия проезжей части, - отметила заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства Марина Цыренова.

Вместе с тем не все так гладко. На некоторых объектах подрядчики ведут работы с нарушением сроков. Отстают от графиков на участках по улицам Желябова, Фурье, Ядринцева, Красноказачьей, Кайской, 4-ой Железнодорожной, Главной Кировской. Почему? Заммэра объясняет, что так происходит из-за того, что ремонт параллельно ведут и ресурсоснабжающие компании, которые обновляют сети.

- Мы стараемся синхронизировать и наладить взаимодействие. Однако не все организации выполняют обязательства по графику – возникают внеплановые ремонты, которые затягивают процесс, – доложила Марина Цыренова.

Чтобы решить проблему представителей ресурсных организаций пригласят на совещание в администрацию города, где детально обсудят взаимодействие. Также глава Иркутска Руслан Болотов поручил комитету городского обустройства предоставить детальный отчет по таким объектам с указанием причин и сроков по отставанию в графике.

– Еще раз акцентирую внимание, что исполнительской дисциплине, срокам и качеству проведенных работ теперь уделяется особое внимание, - подчеркнул Руслан Болотов. – Все ответственные по объектам каждую неделю обязаны отчитываться за проделанную работу. К виновным – будь то подрядчики или сотрудники администрации – будут применяться самые жесткие санкции. Ситуаций, когда ежегодно и повсеместно устраняются дефекты после некачественного ремонта, быть не должно!

Уточним, что ремонт на улице Старокузьмихинской и бульваре Постышева проводился по

национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего в этом году по этому проекты планируется привести в порядок 19 участков. Также ведутся работы по устранению замечаний в рамках гарантийных обязательств по работам, которые были выполнены в 2019 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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