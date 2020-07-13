2020-07-13T15:08:05+03:00
Происшествия

Убийство 8-летней давности раскрыли в Нижнеудинске

В 2012 году местный житель зарезал женщину
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Убийство 8-летней давности раскрыли в НижнеудинскеУбийство 8-летней давности раскрыли в НижнеудинскеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Нижнеудинске, благодаря работе следователей из отдела по раскрытию преступлений прошлых лет СК, удалось раскрыть убийство женщины, совершенное 8 лет назад. Летом 2012 года, местный житель на почве ревности ударил ножом свою 30-летнюю подругу. От полученных травм та скончалась на месте. Сам преступник с места убийства скрылся. После задержания летом 2020, 42-летний мужчина сразу дал признательные показания.

- Его уже заключили под стражу, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

Добавим, что по статье «Убийство», скрывавшемуся 8 лет сибиряку грозит до 15 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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