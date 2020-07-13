В Иркутске водитель свадебного кортежа на Ленд Крузере бросил бутылку в проезжающую машину

13 Июль 2020 2020-07-13T15:38:35+03:00

Ему не понравилось, что его автомобиль снимают на камеру

Изменить размер текста: A A

Иркутские полицейские нашли всех участников конфликта, который прямо на дороге произошел между водителем свадебного кортежа на внедорожнике Ленд Крузер и проезжающим мимо водителем Тойоты. К слову, последний и обратился в полицию, рассказав, что 10 июля заметил на городских улицах свадебную процессию, машины которой хамски создавали аварийные ситуации на дорогах и сигналили. При этом госномера автомобилей из процессии, были заклеены.

Один из водителей кортежа, который был за рулем Ленд Крузера, заметив, что один из очевидцев на проезжающей Тойоте снимает его авто на камеру, бросил в стекло его машины бутылку.

- В отношении владельца внедорожника составлено четыре протокола, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Кроме того, в отделе полиции ему придется объясниться за повреждение чужого имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU